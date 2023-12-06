Эрдоган считает, что Нетаньяху не избежит наказания за преступления в Газе

Президент Турции отметил, что это станет "примером для всех угнетателей как в палестинском регионе, так и в других частях мира"

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за военные преступления, совершенные в Газе. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Катара, где 5 декабря принял участие в саммите лидеров стран Персидского залива. Его высказывания приводит агентство Anadolu Ajansı.

"Нетаньяху не избежит наказания за содеянное. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершенные им военные преступления. Если международное право будет должным образом соблюдаться, и эти военные преступления будут наказаны, это решение станет примером для всех угнетателей как в палестинском регионе, так и в других частях мира. Однако если мы оставим это без внимания и не будем следить за своим обращением [в Международный уголовный суд], это откроет дверь для новых геноцидов. Поэтому мы будем внимательно следить за этим вопросом и сделаем все возможное, чтобы виновные в геноциде в Газе были привлечены к ответственности", - отметил Эрдоган.