Эрдоган заявил, что многие страны Запада пересматривают отношение к Израилю

Президент Турции отметил, что сейчас ХАМАС использует "механизм терпения"

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что многие страны Запада отказываются от безоговорочной поддержки Израиля и пересматривают свое отношение к нему. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Катара, где 5 декабря принимал участие в саммите лидеров стран Персидского залива. Его высказывания приводит агентство Anadolu Ajansı.

"[На Западе] начали появляться те, кто говорит Израилю: "Мы устали вас кормить". Посмотрите на Францию, которая в первые дни делала заявления о поддержке. Сейчас президент Франции Макрон делает совсем другие заявления. Точно так же многие другие страны. На Западе больше не делают тех заявлений, которые делали в первые дни [конфликта]. Проблема - в терпении. Мы всегда говорим, что тот, кто терпелив, добьется победы". В данный момент ХАМАС, Палестина использует этот механизм терпения. Я так считаю", - сказал Эрдоган.