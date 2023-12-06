В городе Эйлат сработали сирены воздушной тревоги

Он расположен на побережье Красного моря на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в израильском городе Эйлат, расположенном на побережье Красного моря на юге Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Эйлат", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз пресс-служба сообщала о срабатывании сигналов ПВО в Эйлате в конце прошлого месяца.

Эйлат находится на берегу Красного моря на самом юге Израиля, он значительно удален от центральной части страны, где проживает большинство израильтян, и отделен от нее пустыней Негев, занимающей южную часть страны. От Эйлата до сектора Газа по прямой более 200 км, город почти всегда остается в стороне от ракетных обстрелов, ведущихся палестинскими радикалами.

В ноябре поступали сообщения о перехватах ракет и иных "враждебных целей" в небе над Красным морем. Ответственность за эти запуски ранее брало на себя йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы).