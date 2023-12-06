Саудовская Аравия заявила, что вместе с РФ обеспечивает безопасность на Ближнем Востоке

Как отметил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, обе страны осуществляют эффективное взаимодействие для укрепления экономического сотрудничества

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Саудовской Аравии и России позволяет обеспечивать безопасность на Ближнем Востоке. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияде.

"Благодаря политическому взаимодействию нам удалось оказать положительное влияние на ряд процессов, протекающих на Ближнем Востоке, что позволило укрепить региональную безопасность", - сказал он.

Он добавил, что Саудовская Аравия и Россия осуществляют эффективное взаимодействие для укрепления экономического сотрудничества. "За последние несколько лет мы достигли больших результатов в процессе двухстороннего сотрудничества, в том числе в области энергетики, сельского хозяйства, торговли, инвестиций и других сферах", - сказал саудовский кронпринц.

По его словам, Саудовская Аравия и Россия обладают большими возможностями для расширения двухстороннего сотрудничества. "Перед нами открыты большие возможности, используя которые мы сможем проделать важную работу на благо всего мира", - сказал саудовский кронпринц. Он также подчеркнул, что будущее политическое взаимодействие между Эр-Риядом и Москвой "положительно скажется на мировой обстановке".