Аббас подчеркнул необходимость вмешательства США для прекращения войны в секторе Газа

Рамалла "не допустит насильственного перемещения палестинского народа" в регионе, отметил президент Палестины

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул необходимость немедленного вмешательства американской администрации для оказания давления на Израиль, чтобы прекратить "продолжающуюся агрессию против сектора Газа". С таким заявлением палестинский лидер выступил на встрече с помощником по национальной безопасности вице-президента США Филипом Гордоном в Рамалле.

"Аббас подчеркнул необходимость немедленного вмешательства американской администрации и давления на израильское оккупационное правительство, чтобы оно прекратило продолжающуюся агрессию против сектора Газа, цену за которую платит беззащитный палестинский народ, подвергающийся войне на истребление", - приводит заявление канцелярии президента Палестины информационное агентство WAFA.

Аббас в ходе встречи подчеркнул, что палестинская администрация "не допустит насильственного перемещения палестинского народа, будь то в секторе Газа или на Западном берегу" реки Иордан. Он призвал "удвоить поставки гуманитарной помощи, медикаментов и продовольствия в сектор Газа, а также как можно скорее обеспечить [анклав] водой, электричеством и топливом".