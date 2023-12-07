Al Jazeera: израильская армия штурмует город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан

По информации телеканала, военные еврейского государства блокировали лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс

РАБАТ, 7 декабря. /ТАСС/. Подразделения израильской армии штурмуют в ночь на четверг город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, военные еврейского государства блокировали лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенный к востоку от Тулькарма.

В некоторых районах города происходят ожесточенные столкновения между израильской армией, которая использует по меньшей мере 30 единиц военной техники, и палестинцами. Также израильская армия осаждает больницу в Тулькарме, сообщает Al Jazeera.