Экс-президент Перу вышел из тюрьмы

По информации телеканала TVPeru, Альберто Фухимори отправится в дом своей дочери в Лиме

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Перу Альберто Фухимори, осужденный за коррупцию и организацию похищения и убийства диссидентов, в среду был выпущен из-под стражи. Кадры его освобождения были показаны в эфире телеканала TVPeru.

По его данным, бывший глава государства направится в дом своей дочери Кейко Фухимори в Лиме. 85-летний Фухимори покинул здание тюрьмы в медицинской маске.

Во вторник Конституционный суд Перу постановил незамедлительно освободить экс-главу государства, которого в 2017 году из гуманитарных соображений помиловал занимавший тогда пост президента Перу Педро Пабло Кучински. Решение тогда не было приведено в исполнение, так суд аннулировал его на фоне общественных протестов, переросших в массовые беспорядки. В марте 2022 года Конституционный суд постановил признать решение о помиловании действующим. Межамериканский суд по правам человека просил Перу не освобождать Фухимори.

В апреле 2009 года политик, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность Фухимори к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута в Лиме в июле 1992 года. Помимо этого, экс-президент был осужден по нескольким делам, связанным с коррупцией и растратой государственных средств.