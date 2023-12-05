Конституционный суд Перу постановил освободить экс-президента Фухимори

Политик отбывал наказание за коррупцию и убийства диссидентов

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Перу постановил незамедлительно освободить из-под стражи бывшего президента Перу Альберто Фухимори, который был помилован в 2017 году. Об этом сообщила газета El Comercio.

"Конституционный суд приказывает Национальному пенитенциарному институту и директору тюрьму "Барбадильо" незамедлительно освободить Альберто Фухимори", - говорится в тексте решения, которое опубликовало издание.

На прошлой неделе суд региона Ика отказался выносить решение об освобождении 85-летнего Фухимори, отбывающего наказание за коррупцию, а также организацию похищения и убийства диссидентов.

В 2017 году занимавший тогда пост президента Перу Педро Пабло Кучински из гуманитарных соображений помиловал экс-главу государства в связи с его состоянием здоровья. Однако позже суд аннулировал это решение на фоне общественных протестов, переросших в массовые беспорядки. В марте 2022 года Конституционный суд постановил признать решение о помиловании действующим. Ранее в этом месяце инстанция вновь подтвердила свое решение. Межамериканский суд по правам человека просил Перу не освобождать Фухимори.

В апреле 2009 года политик, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность Фухимори к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству 9 студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута в Лиме в июле 1992 года. Помимо этого, экс-президент был осужден по нескольким делам, связанным с коррупцией и растратой государственных средств.