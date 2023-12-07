7 декабря, 00:36,
обновлено 7 декабря, 00:59

Белый дом объявил о новых мерах по поддержке ВПК Украины

Белый дом. AP Photo/ Andrew Harnik
Белый дом
© AP Photo/ Andrew Harnik

США также планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности республики для борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти США принимают новые меры по поддержке военно-промышленного комплекса Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду Белым домом.

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Как следует из документа, вашингтонская администрация сформировала "межведомственную группу, включающую представителей Госдепартамента, Пентагона и Министерства торговли США, которая будет поддерживать промышленность, украинских и других партнеров, пытающихся получить рекомендации относительно потенциальных сделок и экспортных требований для украинской оборонной промышленности".

Кроме того, власти США во взаимодействии с Конгрессом "планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины, чтобы поддержать и ускорить переход к оперативно совместимым ВС, борьбу с коррупцией и привлечение иностранных инвестиций в важнейшие отрасли". 

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