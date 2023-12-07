Al Jazeera: врачи в секторе Газа не могут оказывать помощь раненым из-за нехватки лекарств

Больница "Камаль Авдан" в Джабалии переполнена беженцами, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Больница "Камаль Авдан" в Джабалии на севере сектора Газа переполнена беженцами, но врачи не могут оказывать помощь раненым из-за нехватки медикаментов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские военные отключили больницу от электричества и воды, однако она переполнена пациентами и беженцами. Как сообщает телеканал, персонал медучреждения перегружен и не может оказывать помощь раненым, часть из которых "оставляют умирать из-за отсутствия медикаментов и нехватки врачей".

Ранее сообщалось, что больница "Камаль Авдан" остается единственным госпиталем на севере сектора Газа, принимающим больных и раненых. На конец ноября в медучреждении находились сотни пациентов, в том числе недоношенных детей, и тысячи беженцев.