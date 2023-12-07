Боевое крыло ХАМАС заявило, что за трое суток убило и ранило десятки израильских солдат

Согласно заявлению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", они подорвали "несколько туннелей и домов, где находились вражеские бойцы"

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Палестинская группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, выступила с утверждением, что за последние трое суток ее бойцы убили и ранили десятки израильских солдат. Соответствующее заявление представителя группировки Абу Убайды приводится в Telegram-канале ХАМАС.

"Наши моджахеды убили и ранили десятки сионистских солдат, подорвав несколько туннелей и домов, где находились вражеские бойцы, <...> и вступив с ними в столкновения", - утверждает Убайда.