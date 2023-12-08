Бойцы "Хезболлах" заявили об убийстве двух израильских военных на границе с Ливаном

По информации шиитской партии, также поврежден автокран

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" объявило о проведении операции против израильских войск в пограничном районе Эр-Рахеб на юге Ливана.

"Бойцы исламского сопротивления выпустили управляемые ракеты по израильскому посту, - говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале. - В результате убиты двое израильских военных, которые устанавливали камеры видеонаблюдения, поврежден автокран".

Со стороны командования израильской армии подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее шиитские бойцы обстреляли позиции израильской армии в районах Джердах, Рамия и Рувейсат-эль-Корн. Минометные снаряды были выпущены по казарме в еврейском поселении Зарит.

Отряды "Хезболлах" открывали огонь из стрелкового оружия и пулеметов по израильским механизированным патрулям в Байяде, Джель-эль-Аляме, Хеллет-Варде и Штуле. Как утверждается в заявлении, среди израильских военнослужащих есть раненые, повреждены военно-транспортные средства.