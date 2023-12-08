В Венесуэле заявили, что учения США и Гайаны не нарушат планов по возвращению Эссекибо

Министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес назвал эти действия неудачной провокацией со стороны Соединенных Штатов

КАРАКАС, 8 декабря. /ТАСС/. Совместные военные учения США и Гайаны являются неудачной провокацией и не нарушат планы Венесуэлы вернуть в свой состав спорный регион Эссекибо. Об этом в четверг заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

"Эта неудачная провокация со стороны Соединенных Штатов в пользу преторианцев ExxonMobil в Гайане является еще одним шагом в неправильном направлении. Мы предупреждаем, что нас не собьют с пути возвращения Эссекибо. Пусть не заблуждаются", - написал глава ведомства на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

США 7 декабря заявили о начале совместных с военными Гайаны военно-воздушных учений на фоне обострения ситуации вокруг территориального спора страны с Венесуэлой.