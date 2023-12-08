Блинкен заявил, что США и Британия добиваются доступа МККК к заложникам в Газе

Это необходимо, чтобы сотрудники Красного Креста смогли оценить состояние пленных, отметил глава американского внешнеполитического ведомства

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания добиваются доступа представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым боевиками радикального палестинского движения ХАМАС заложникам в секторе Газа. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном в Госдепартаменте.

"Что касается заложников [в секторе Газа], то мы продолжаем изучать все возможности для их освобождения. ХАМАС несет ответственность за то, что [гуманитарная] пауза, позволившая освободить более 100 заложников, завершилась. Мы добиваемся от ХАМАС возобновления этих усилий", - отметил глава Госдепа, подчеркивая необходимость освобождения заложников.

"На сегодняшний день они по-прежнему отказываются вернуться [к этим усилиям]. Мы также настаиваем на том, чтобы ХАМАС разрешил [представителям] МККК доступ к заложникам в Газе, чтобы оценить их состояние, их самочувствие, и чтобы они могли сообщить миру об этом", - добавил госсекретарь.