Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гуманитарных коридоров в Газе

Американский президент также приветствовал решение еврейского государства об увеличении поставок топлива в анклав

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул необходимость создания гуманитарных коридоров в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул крайнюю необходимость обеспечения безопасности гражданского населения и его отделения от [палестинского радикального движения] ХАМАС, в том числе путем создания коридоров, которые позволят людям безопасно выйти из районов боевых действий", - отмечается в распространенном 7 декабря сообщении пресс-службы.

Байден также обозначил важность обеспечения непрерывного потока гуманитарной помощи в сектор Газа и приветствовал недавнее решение Израиля об увеличении поставок топлива в анклав. Президент США подчеркнул, что "срочно необходимо [доставлять] больше гуманитарной помощи по всем направлениям".

Американский лидер в очередной раз возложил ответственность за срыв гуманитарной паузы на ХАМАС. Он, в частности, объяснил окончание перемирия отказом боевиков освободить оставшихся заложников, включая молодых женщин. Байден подчеркнул необходимость обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к заложникам. Он выразил обеспокоенность в связи с насилием в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Байден также провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Как отметила пресс-служба, стороны обсудили возможности увеличения объемов гуманитарной помощи для сектора Газа и договорились продолжить сотрудничество для достижения стабильного и устойчивого мира в регионе.