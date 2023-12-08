США полагают, что руководство ХАМАС скрывается на юге сектора Газа

Первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что об этом доложила израильская сторона

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что руководство палестинского радикального движения ХАМАС скрывается на юге сектора Газа. Об этом заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Об этом нам доложила израильская сторона. У нас нет противоречащей этому информации", - сказал чиновник.

Файнер напомнил, что Вашингтон призывает Израиль "извлечь уроки" из военных действий на севере анклава. "Мы совершенно четко заявили, как публично, так и в частном порядке израильскому правительству, что в том, как проводилась операция на севере, были аспекты, не демонстрирующие, по нашему мнению, достаточной заботы о жизни мирного населения. Они должны быть исправлены, особенно когда дело касается юга", - сказал он.

Чиновник пояснил, что на юге сектора Газа сейчас находится больше людей, чем до начала обострения конфликта, поскольку Израиль вынудил их туда перебраться. "Мы изо дня в день работаем <...> над вопросом проведения операций во всех частях Газы, но уделяем особое внимание югу, потому что, в каком-то смысле, за людей там мы несем большую ответственность, поскольку они были направлены туда израильскими властями", - отметил он.