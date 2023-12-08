Белый дом не видит альтернативы администрации Палестины под руководством Аббаса

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что Палестинская национальная администрация предпринимает попытки "поддерживать безопасность в крайне сложных обстоятельствах, когда растет уровень насилия на Западном берегу" реки Иордан

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время не видят альтернативы Палестинской национальной администрации (ПНА) под руководством президента Махмуда Аббаса. Об этом заявил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Сейчас нет никакой альтернативы в плане организованного палестинского политического объединения", - сказал он. "Они (ПНА - прим. ТАСС) принимают в свой адрес много критики, <...> но прямо сейчас они очень тесно сотрудничают с ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС), несмотря на то что это не самое популярное для них решение", - заявил Файнер.

Он отметил, что ПНА предпринимает попытки "поддерживать безопасность в крайне сложных обстоятельствах, когда растет уровень насилия на Западном берегу" реки Иордан. "Мы предполагаем, что с начала нового этапа конфликта более 230 палестинцев было убито на Западном берегу [Иордана]", - сказал Файнер.