СМИ: в Вифлееме арестовали замглавы Иерусалимского фонда пожертвований

По информации агентства WAFA, ранее Армия обороны Израиля заявляла о связи Наджеха Бакирата с ХАМАС

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские силы арестовали в Вифлееме заместителя генерального директора Иерусалимского фонда пожертвований Наджеха Бакирата.

Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Согласно данным агентства, арест произвели во время рейда израильских военных в его доме. Другие подробности не приводятся. Ранее Наджеха Бакирата неоднократно арестовывали по обвинению в незаконной деятельности, а Армия обороны Израиля указывала на его связи с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает агентство, израильские военные также провели отдельные рейды в деревнях Кафр-Каддум и Джинсафут.