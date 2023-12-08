СМИ: израильская армия провела ночной рейд в центре Рамаллы

По данным телеканала Al Jazeera, солдаты не встретили никакого сопротивления

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильские войска провели ночной рейд в центре Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как рассказал в прямом эфире корреспондент телеканала, израильские солдаты взрывали звуковые гранаты и гранаты со слезоточивым газом на улицах Рамаллы, но не встретили никакого сопротивления. По его словам, в этот раз "не было видно сотен молодых людей, которые в подобных ситуациях обычно выходят и бросают камни в военных".

Рейд последовал за вчерашним обыском в одном из издательств в городе после того, как его владельца обвинили в выпуске материалов в поддержку ХАМАС, отмечает Al Jazeera.