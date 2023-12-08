8 декабря, 05:10,
обновлено 8 декабря, 05:22
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа

AP Photo/ Mohammed Dahman
© AP Photo/ Mohammed Dahman

Телеканал также сообщил о разрушении военной авиацией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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По его данным, израильские военные самолеты совершили налет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа. Также телеканал сообщает о разрушении военной авиацией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах.

Кроме того, авиация ЦАХАЛ нанесла удары по нескольким районам города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным телеканала, бомбардировкам также подвергся город Рафах на границе с Египтом.

Телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате удара израильских ВВС по лагерю беженцев в Нусейрате.

В новость внесены изменения (08:22 мск) - добавляется информация по тексту 

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