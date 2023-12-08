Bloomberg: палестинский премьер готов привлечь ХАМАС к созданию государства

Мухаммед Штайе полагает, что цель Израиля разгромить радикальное движение нереалистична и что представители ХАМАС должны войти в новую руководящую структуру

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает возможным привлечение радикального движения ХАМАС к созданию независимого палестинского государства, включающего сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Об этом он сообщил агентству Bloomberg.

"ХАМАС до 7 октября - это одно, а после [произошедшего] - другое", - отметил глава правительства. - Если они (сторонники движения - прим. ТАСС) готовы прийти к соглашению и принять политическую платформу Организации освобождения Палестины, тогда есть возможность для диалога". "Палестинцы не должны быть разделены", - сказал Штайе. Он полагает, что цель Израиля разгромить ХАМАС нереалистична и что представители движения должны войти в новую руководящую структуру.

Палестинская администрация обсуждает с официальными лицами США перспективный план управления сектором Газа после окончания конфликта, проинформировал премьер. Стороны согласились, по данным агентства, с тем, что "Израилю не следует повторно оккупировать сектор Газа, создавать на его территории буферную зону или изгонять палестинцев".

"Мы не собираемся следовать израильскому военному плану, - подчеркнул Штайе. - Нам нужно создать механизм, над которым мы работаем вместе с международным сообществом". По его словам, потребуются огромные усилия для оказания помощи населению и восстановлению жизни в анклаве.