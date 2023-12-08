Исполнительный вице-президент Венесуэлы раскритиковала позицию Кэмерона по Гайане-Эссекибо

Делси Родригес заявила, что Великобритания и США "были авторами мошенничества, которое лишило Венесуэлу ее территории"

КАРАКАС, 8 декабря. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подвергла резкой критике заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона по территориальному спору с Гайаной.

"Дэвид Кэмерон называет "ретроградными" действия, предпринятые Венесуэлой по воссоединению территории Эссекибо. Что может быть более ретроградным для империи, которая нарушила в 1850 году соглашение о ненападении, а затем заплатила судье де Мартенсу в 1899 году, чтобы подтвердить узурпацию, которая сегодня скрывается под юбкой [судьи] Международного суда ООН, и не попасть под обвинения в нарушении международного права", - написала Родригес 7 декабря на своей странице в соцсети X (ранее Твиттер).

Вице-президент подчеркнула, что "череда премьер-министров, не имеющих поддержки населения, плохо управляет Великобританией" и в Каракасе не забудут, что "они в сговоре с США были авторами мошенничества, которое лишило Венесуэлу ее территории [Гайаны-Эссекибо]". Она напомнила, что Великобритания является подписантом Женевского соглашения 1966, которое собирается нарушить, чтобы "вместе с марионеточным правительством [Гайаны], которое де-факто оккупирует Эссекибо передать огромные богатства транснациональным корпорациям".

Находившийся с визитом в США Дэвид Кэмерон заявил 7 декабря, что Великобритания вместе со своими союзниками и партнерами не допустит присоединения к Венесуэле части территории Гайаны. "Одной из тем, которые мы обсудили, стала ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны. Эти границы были установлены в 1899 году. Я не вижу абсолютно никаких причин для односторонних действий Венесуэлы", - заявил Камерон по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Гайана-Эссекибо

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла 6 декабря в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже больше 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.