Politico: США надеются договориться об освобождении заложников в Газе до начала 2024 года

Вашингтон планировал добиться освобождения оставшихся у ХАМАС заложников и продления гуманитарной паузы, прежде чем Израиль начнет наступление на юге анклава, передает издание

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена надеется добиться заключения сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению оставшихся заложников до 1 января 2024 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

Вашингтонская администрация, несмотря на срыв перемирия в секторе Газа, планировала добиться освобождения оставшихся у ХАМАС заложников и продления гуманитарной паузы, прежде чем Израиль начнет наступление на юге анклава, пишет издание. Администрация Байдена надеется, что сможет способствовать заключению сделки до 1 января 2024 года. По словам официальных лиц США, переговоры продолжаются, ситуация может улучшиться, если ХАМАС согласится освободить женщин-заложниц.

По сведениям издания, чиновники из Белого дома и Госдепартамента США всю прошлую неделю вели консультации с Катаром, Египтом и Израилем, чтобы добиться нового соглашения между сторонами конфликта, однако успеха добиться не удалось. Как пишет Politico, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс планирует поехать в Доху, чтобы встретиться с представителями разведки Израиля и Египта, а также с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.