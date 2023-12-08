ЦАХАЛ в ответ на запуски снарядов нанес удары по целям в Сирии

Обстрелы Израиля с территории Сирии вели 7 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на совершенные 7 декабря обстрелы нанесла минувшей ночью удары по целям на сирийской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на вчерашние запуски [снарядов] в сторону северной части Израиля ЦАХАЛ нанес удары по ряду целей в Сирии", - говорится в заявлении.

Кроме того, израильский беспилотный летательный аппарат нанес в районе горы Дов недалеко от границы с Ливаном удар по группе вооруженных радикалов. "Ночью БПЛА атаковал вооруженную террористическую группу, обнаруженную солдатами ЦАХАЛ в районе горы Дов на севере Израиля", - проинформировала пресс-служба.