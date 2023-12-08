В Бундестаге заявили, что безопасность народа Израиля нельзя обеспечить военной силой

Депутат парламента Сара Вагенкнехт призвала правительство республики перестать игнорировать ситуацию в палестинском анклаве и "поддержать призыв Генерального секретаря ООН к прекращению огня, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе"

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Безопасность народа Израиля может быть обеспечена только посредством ведения мирных переговоров с участниками конфликта в секторе Газа, а не военной силой. Такое мнение выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт.

"Безопасность народа Израиля не может быть обеспечена с помощью военной силы, а только путем переговоров, - заявила Вагенкнехт на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Сейчас необходимо международное давление с целью прекращения огня и достижения решения на основе двух государств, а не новое наземное наступление, которое также ставит под угрозу жизни заложников, удерживаемых в Газе <...>".

Политик призвала правительство республики перестать игнорировать ситуацию в палестинском анклаве и "поддержать призыв Генерального секретаря ООН к прекращению огня, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе". "В Газе больше нет безопасного места, поскольку израильская армия продолжает наземное наступление в южной части сектора Газа", - добавила она, призвав не допустить "продолжения спирали насилия, ненависти и ответного насилия".

4 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выразил солидарность с Израилем и заявил, что у еврейского государства должно быть право на победу в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС. По завершении эскалации, по оценкам канцлера, должна появиться возможность на разрешение конфликта в Газе по формуле двух государств.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.