На Филиппинах задержали подозреваемого в организации теракта в Университете Минданао

По данным отдела по связям с общественностью Вооруженных сил страны, Джаффар Гамо Султан пронес самодельное взрывное устройство в спортзал университета, в котором проходила католическая месса

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Филиппин задержали одного из подозреваемых в организации теракта в Университете Минданао в городе Марави, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал GMA News.

По данным отдела по связям с общественностью Вооруженных сил Филиппин, подозреваемый по имени Джаффар Гамо Султан пронес самодельное взрывное устройство в спортзал университета, в котором проходила католическая месса. Правоохранители продолжают поиск других лиц, причастных к совершению этого теракта.

Взрыв в Университете Минданао произошел 3 декабря. Власти считают произошедшее атакой исламских террористов. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший дал указание Национальной полиции и вооруженным силам республики обеспечить защиту и безопасность гражданских лиц и выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

Филиппинские военные ранее на юге острова Минданао уничтожили 11 боевиков-исламистов. В ходе операции было изъято 10 единиц огнестрельного оружия и 3 взрывных устройства.