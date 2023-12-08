Эрдоган заявил, что Турция не признает ХАМАС террористической организацией

По словам турецкого президента, это политическое движение, победившее на выборах

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией, несмотря на давление, которое в этом вопросе на Анкару оказывают на Западе.

"ХАМАС называют террористической организацией. Но ХАМАС - это реалии Палестины, а не террористическая организация. Это политическое движение и политическая партия, которая победила на выборах. Однако на нас оказывают давление с тем, чтобы мы называли ХАМАС террористической организацией. Нет, мы не будем называть ХАМАС таковой - перед нами политическое движение, победившее на выборах", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Греции, которую он посетил 7 декабря с официальным визитом. Высказывания президента приводит агентство Anadolu.

Эрдоган обвинил Израиль в государственном терроризме, а Запад и США в том, что они закрывают глаза на преступления, которые еврейское государство совершает в Газе.