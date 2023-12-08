ХАМАС считает сопротивление Израилю законным правом палестинцев на самозащиту

В радикальной организации также сообщили, что вооруженные столкновения в секторе имеют цель противостоять агрессии еврейского государства и "сорвать его планы по иудаизации и заселению палестинских земель"

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Движение ХАМАС считает, что вооруженное противостояние израильским силам в секторе Газа является законным правом палестинского народа на самозащиту и защиту своей земли. Об этом говорится в специальном заявлении радикальной организации по случаю годовщины палестинской интифады (восстания) 1987 года.

"Сопротивление израильской армии в Газе является законным правом палестинского народа защищать себя, свою землю и святыни и является продолжением восстаний палестинцев против [израильской] оккупации", - отмечается в заявлении. В нем указывается, что нынешние вооруженные столкновения в секторе имеют цель "противостоять агрессии [Израиля] и сорвать его планы по иудаизации и заселению палестинских земель".

Как полагает ХАМАС военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не достигла никаких результатов и целей. По убеждению движения, "в течение более двух месяцев агрессии, развязанной израильскими войсками в секторе Газа, оккупационным [израильским] силам не удалось добиться никаких результатов или поставленных целей перед лицом стойкости палестинцев и отрядов сопротивления".

ХАМАС подтвердило отказ "от любых планов по нормализации или урегулированию отношений с режимом оккупации, который представляет реальную угрозу безопасности и стабильности во всем мире". Радикальное движение призвало арабские и исламские страны "продолжить движение солидарности в сектором Газа, поддерживая справедливость палестинского дела и право палестинского народа на самоопределение путем создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме".