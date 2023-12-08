ЕС ввел санкции против двух представителей военного командования ХАМАС

Это решение стало ответными мерами на нападения палестинского движения на Израиль 7 октября

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против двух представителей военного командования ХАМАС в качестве ответа на нападения на Израиль 7 октября. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС включил два физических лица в террористический список ЕС. Это решение стало частью ответа ЕС на угрозы со стороны ХАМАС, включая жестокие и неизбирательные нападения на Израиль 7 октября, - говорится в заявлении. - В черный список включены Мухаммед ад-Дейф, глава боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", - и его заместитель Марван Исса".