Армия Израиля сообщила о боях в Эш-Шуджаии и Бейт-Хануне в секторе Газа

Подразделения ЦАХАЛ уничтожили шахту туннеля, которая была частью обширного подземного маршрута, утверждают военные

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную операцию в секторе Газа, истребители за ночь нанесли удары по целям радикалов, сухопутные подразделения ведут бои в различных районах, включая Эш-Шуджаию на юге города Газа, а также Бейт-Ханун в северной части анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Операция ЦАХАЛ в секторе Газа продолжается. Истребители ВВС ночью нанесли удары по террористическим объектам и террористам, в то время как наземные войска продолжали боевые действия в различных местах. Войска ЦАХАЛ вступили в бой с террористической ячейкой в районе школы в Эш-Шуджаии. Произошла перестрелка, в результате которой все террористы были убиты, после чего военные провели обыски на территории школы и обнаружили в классах несколько автоматов АК-47, гранаты и боеприпасы", - говорится в заявлении.

"В ходе оперативных действий в районе города Бейт-Ханун [в секторе Газа] военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удары по террористам, стрелявшим по ним из школы БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС) и мечети", - сообщили также в пресс-службе.

"В Эш-Шуджаии подразделения ЦАХАЛ нашли и уничтожили шахту туннеля, которая была частью обширного подземного туннельного маршрута", - продолжили военные, отметив, что "была также обнаружена дополнительная шахта с лифтом", а "в ней было найдено большое количество оружия". "Солдаты ЦАХАЛ также выявили отряд террористов, вооруженных противотанковыми ракетами, приближающихся к войскам в районе Эш-Шуджаии. Военные вызвали вертолет ЦАХАЛ для нанесения удара по террористическому отряду до того, как он открыл огонь по солдатам", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, "ночью израильские ВМС нанесли удар по террористическому объекту в секторе Газа, на котором сухопутные подразделения ЦАХАЛ выявили нескольких террористов", добавили военные. "Кроме того, за ночь ВМС были нанесены удары по ряду террористических объектов, связанных с террористическими организациями в секторе Газа, включая инфраструктуру и суда, используемые в террористических целях", - отметили в пресс-службе.​​​​