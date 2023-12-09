Начальник Генштаба армии Израиля заявил, что видит признаки распада структуры ХАМАС в Газе

Герци Халеви также сообщил, что это "признак того, что нам надо усилить нажим"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви наблюдает признаки распада организационной структуры радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, все больше радикалов, по его словам, сдаются в плен.

Это заявление он сделал во время общения с бойцами армейской бригады "Нахаль", вместе с которыми он зажег третью ханукальную свечу этим вечером, передает издание The Times of Israel.

"Я вижу достижения каждый день. С каждым днем мы видим все больше и больше убитых боевиков, больше и больше раненых боевиков, а в последние дни мы видим сдающихся террористов - признак распада системы, признак того, что нам надо усилить нажим", - заявил Халеви.