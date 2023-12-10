В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за скандала

Cвоего поста лишится, в частности, руководитель политического совета правящей Либерально-демократической партии Коити Хагиуда

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение сменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которых подозревают в получении "откатов", как в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Об этом сообщила общенациональная газета The Asahi.

Отмечается, что своего поста лишится, в частности, руководитель политического совета партии Коити Хагиуда и еще несколько партийных тяжеловесов. Ранее глава японского правительства также принял решение о смене второго человека в кабмине - генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, которого также подозревают в получении "откатов". Сейчас прорабатывается формат и сроки приведения в исполнение этого решения - ожидается, что Кисида в ближайшее время проведет перестановки в кабмине и руководстве ЛДП, в ходе которых и сменит оскандалившихся политиков.

Нисимура, будучи министром экономики, торговли и промышленности, по совместительству также занимает пост министра, ответственного за сотрудничество с Россией в экономической сфере. Оппозиционные партии ранее требовали упразднить должность министра, ответственного за связи с Россией, на фоне ситуации вокруг Украины. Вместе с тем Кисида отмечал, что поскольку Токио не видит сейчас условий для развития экономического сотрудничества с РФ, то занимающий этот пост министр будет следить за соблюдением санкций в отношении России и их влиянием на японский бизнес.

Скандал вокруг "откатов"

Утверждения о нарушениях в отношении Мацуно, Нисимуры и других видных деятелей ЛДП появились в СМИ на фоне громкого скандала, затрагивающего все пять основных фракций в правящей ЛДП. Речь идет о нарушениях при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования.

Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, иногда политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем позволено установленной внутрипартийной нормой. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались некоторым политикам в виде так называемых откатов. Ранее сообщалось что в крупнейшей фракции ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ и к которой принадлежит генсек кабмина Мацуно, главный официальный представитель правительства, "откаты" в размере более 10 млн иен за последние годы получили сразу несколько депутатов.

Разрастающийся скандал становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой. На этом фоне он принял решение покинуть пост главы своей внутрипартийной фракции, чтобы, как отмечают наблюдатели, занять более нейтральную позицию в ЛДП. При этом он остается председателем всей партии. Сообщалось, что токийская прокуратура сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен ($679 тыс.), перечисленных членам фракции Абэ. Следствие по поводу нарушения законодательства о политических пожертвованиях ведется в отношении всех пяти фракций в правящей партии.