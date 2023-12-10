Израильские солдаты задержали более 20 палестинцев на Западном берегу

Как отметили в армейской пресс-службе, рейды проводились, в частности, в Хевроне, Наблусе и Тубасе

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных рейдов в палестинских населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан задержали 21 разыскиваемого по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинца. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности задержали 21 разыскиваемого подозреваемого", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что рейды проводились, в частности, в крупных городах Хеврон, Наблус и Тубас на Западном берегу Иордана.

"На данный момент с начала военных действий [7 октября] на территории Иудеи и Самарии задержаны около 2 200 разыскиваемых лиц, примерно 1 180 из которых связаны с террористической организацией ХАМАС", - отметили в армейском ведомстве.