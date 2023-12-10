Премьер Катара рассказал о влиянии войны в Газе на отношения между Востоком и Западом

Между сторонами существует "огромный разрыв", равно как и между различными поколениями людей, заявил Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Война Израиля и радикального движения ХАМАС в секторе Газа, а также связанные с ней политические события в мире выявили разрыв между Востоком и Западом. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая на Дохийском форуме.

"Этот кризис выявил огромный разрыв между Востоком и Западом, между различными поколениями, а также продемонстрировал двойные стандарты международного сообщества", - сказал премьер. Его выступление транслировалось на сайте форума.

По словам главы правительства, события в зоне палестино-израильского конфликта доказали необходимость пересмотра сложившейся системы международных отношений, основанной "на праве сильного". "Мы должны признать несовершенство глобальной системы, которая позволяет конфликту продолжаться", - подчеркнул катарский премьер.