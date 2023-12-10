Нетаньяху обсудил с Путиным военные действия с ХАМАС и ситуацию в регионе

Премьер-министр Израиля выразил недовольство позицией представителей России в ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным военные действия с ХАМАС в секторе Газа и ситуацию в регионе, а также выразил недовольство позицией представителей РФ в ООН и сотрудничеством России с Ираном. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня (10 декабря) разговор с президентом России Владимиром Путиным о войне с ХАМАС и ситуации в регионе. Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля, - говорится в сообщении. - Нетаньяху резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном".

Израильский премьер в разговоре с российским лидером также отметил, что "любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль", добавили в канцелярии.