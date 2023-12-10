Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по спасению из Газы израильтянина с паспортом РФ

Премьер-министр еврейского государства также заявил, что "Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех похищенных"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил признательность за усилия по освобождению из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня (10 декабря) разговор с президентом России Владимиром Путиным. <...> Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех похищенных [радикалами во время нападения из сектора Газа 7 октября]", - говорится в сообщении.

"Также премьер-министр попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений наших похищенных и лекарств для них", - добавили в канцелярии.