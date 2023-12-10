Экс-госсекретарь Франции признал, что стратегия санкций против России провалилась

Как считает Пьер Лелуш, Европа не в состоянии перейти к военной экономике

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Политика санкций Евросоюза против России потерпела сокрушительный провал. Такое мнение высказал бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

"В экономическом плане необходимо отметить, что политика санкций провалилась. Говорили, что Россию нужно поставить на колени. Однако сегодня она продает больше нефти, чем до конфликта, по цене выше потолка, установленного Западом, в то время как Евросоюз находится среди главных импортеров российского газа", - отметил он.

Как считает Лелуш, Европа не в состоянии перейти к военной экономике. "Это вызывает большие сомнения, учитывая тот факт, что никто не хочет платить, - заметил он. - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает ассигнования на десятки миллиардов евро, но эти проекты блокируются рядом факторов".

По словам экс-госсекретаря, "это связано не только с позицией Венгрии и Словакии, но в еще большей степени с бюджетной ситуацией, в частности в Германии, где конституционный суд заблокировал механизмы создания внебюджетных специальных фондов во избежание бюджетного дефицита". "Стратегия, которой Европа пытается следовать уже два года, направлена на применение санкций к России и помощь Украине до ее победы. Эта политика скомпрометирована, если не сказать больше", - подчеркнул Лелуш.

Пьер Лелуш - близкий соратник экс-президента Франции Николя Саркози. Он занимал посты председателя Парламентской ассамблеи НАТО и госсекретаря при МИД Франции по делам Европы.