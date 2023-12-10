Минобороны Украины объявило о завершении эвакуации своих граждан из Газы

По данным управления, всего из сектора Газа удалось вывезти 315 человек

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украина завершила эвакуацию из сектора Газа и вывезла в общем 304 украинца. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - операция по спасению наших граждан из сектора Газа успешно завершена. В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, 2 палестинцев, 9 граждан Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУР. По данным управления, среди вывезенных два человека с ранениями, онкобольная, беременная и двое граждан, координировавших украинских разведчиков в анклаве.

7 ноября посольство Украины в Израиле получило разрешение на эвакуацию своих граждан из сектора Газа. Тогда сообщалось, что на территории анклава находились 367 украинцев. По информации посольства Израиля в Киеве, по состоянию дел на 18 октября число погибших украинских граждан в результате эскалации палестино-израильского конфликта составляло 23.