AFP: ECOWAS продлило санкции против Нигера

Сообщество заявило, что готово отменить их в случае своевременного завершения переходного периода

НАЙРОБИ, 10 декабря. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) объявило, что продлевает санкции против нового руководства Нигера, введенные в августе, и готово отменить их в случае своевременного завершения переходного периода. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на итоговое заявление саммита ECOWAS, прошедшего в Абудже.

По данным агентства, участники встречи решили продлить санкции в отношении Нигера. Период продления ограничений не уточняется. Как заявил председатель Комиссии ECOWAS Омар Турей, делегация в составе представителей Бенина, Того и Сьерра-Леоне намерена обсудить с военным руководством Нигера условия ослабления санкций.

21 ноября представители Нигера направили в Суд ECOWAS запрос о приостановке санкций в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, вызванной закрытием границ и прекращением поставок электроэнергии из Нигерии. Власти в Ниамее считают, что сообщество поступило несправедливо с Нигером по сравнению с входящими в региональное объединение Мали, Буркина-Фасо и Гвинеей, где в последние годы также произошли госперевороты. Суд отклонил запрос.