Судан заявил, что колонна Красного Креста подверглась нападению в Хартуме по своей вине

Вооруженные силы республики подтвердили приверженность сотрудничеству со всеми международными гуманитарными организациями

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Колонна автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) была атакована в Хартуме из-за несоблюдения условий координации с военными. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Вооруженных сил Судана.

"По инициативе МККК вооруженные силы договорились с представителями международной организации об эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев различных национальностей, находившихся у церкви Святой [Девы] Марии в Хартуме в районе Аль-Шаджара", - следует из заявления, опубликованного на странице пресс-службы ВС республики в соцсети X (ранее Twitter). "Вооруженные силы сожалеют об инциденте, который произошел в результате несоблюдения представителями организации согласованных пунктов координации", - добавили военные.

ВС Судана подтвердили свою приверженность сотрудничеству со всеми международными гуманитарными организациями. Они указали на "необходимость соблюдения любых предварительных договоренностей, которые были согласованы во избежание того, что может поставить под угрозу жизни причастных лиц".

МККК ранее сообщил, что гуманитарный конвой, состоящий из трех автомобилей организации и трех автобусов, подвергся нападению в Хартуме в районе Аль-Шаджара. В результате атаки погибли два человека, еще семь, включая двух сотрудников МККК, получили ранения. В организации подчеркнули, что "операция была запрошена и согласована со сторонами конфликта, которые дали свое согласие и [обязались] предоставить необходимые гарантии безопасности".