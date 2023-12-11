Зеленского пригласили выступить перед Сенатом Конгресса США 12 декабря

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, а также лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили президенту Украины выступить перед полным составом верхней палаты Конгресса в 9:00 по местному времени

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен 12 декабря выступить перед Сенатом Конгресса США. Об этом сообщили журналистам в аппарате верхней палаты американского законодательного органа.

Уточняется, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили Зеленскому выступить перед полным составом верхней палаты Конгресса в 9 утра по местному времени (17:00 мск).

Ранее украинский лидер отказался выступать перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву.

Проблемы с дальнейшим финансированием Киева

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.