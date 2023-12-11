В Ливане закроют все учреждения и школы в знак солидарности с палестинцами

О поддержке всеобщей забастовки объявила Ассоциация ливанских банков и профсоюзные объединения

БЕЙРУТ, 11 декабря. /ТАСС/. Ливан поддержал глобальный призыв к проведению в понедельник всеобщей забастовки в знак солидарности с палестинским народом. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) генеральный секретарь правительственной канцелярии Махмуд Меккия.

"По решению премьер-министра республики Наджиба Микати все госучреждения и муниципалитеты будут закрыты в понедельник в ответ на глобальный призыв провести акцию в поддержку палестинцев в секторе Газа, которые стали жертвой израильской агрессии", - отметил он.

В свою очередь исполняющий обязанности министра просвещения и высшего образования Ливана Аббас Халаби издал распоряжение о закрытии в понедельник государственных и частных школ, колледжей, институтов и университетов.

"В знак солидарности с палестинским народом, который подвергается массовому истреблению и насильственному перемещению, мы призываем возвысить голос в защиту мирного населения в секторе Газа и на юге Ливана, где наблюдается эскалация военных действий со стороны Израиля", - подчеркнул Халаби.

О поддержке всеобщей забастовки объявила Ассоциация ливанских банков и профсоюзные объединения.

Ранее руководство радикального движения ХАМАС приветствовало международную инициативу по проведению 11 декабря всеобщей забастовки в поддержку населения сектора Газа. ХАМАС призвало продолжать демонстрации по всему миру "с требованием прекращения варварского наступления оккупационных сил в палестинском анклаве".