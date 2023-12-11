Сенатор США заявил о проигрыше Израилем репутационной войны в глазах мирового сообщества

Берни Сандерс выразил надежду на то, что Вашингтон в дальнейшем поддержит резолюцию ООН об установлении перемирия в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Израиль проигрывает репутационную войну с точки зрения оценки ситуации на Ближнем Востоке мировым сообществом. Такое мнение в воскресенье в эфире телекомпании CBS выразил американский сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт).

"К настоящему времени они [израильские войска] разрушили более половины домов в секторе Газа. Сложно предсказать, но в целом я считаю, что можно выиграть битву, но проиграть войну. Израиль проигрывает войну с точки зрения того, как оценивает ситуацию мировое сообщество", - сказал Сандерс. Он добавил, что, по его мнению, для США было бы "безответственно давать [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху еще $10 млрд", чтобы продолжать боевые действия.

Сенатор выразил надежду на то, что Соединенные Штаты в перспективе поддержат резолюцию ООН об установлении перемирия в секторе Газа. Он добавил, что это позволило бы освободить заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, и наладить поставки "огромного количества гуманитарной помощи" в анклав.

Вместе с тем Сандерс отметил, что прекращение огня в регионе на постоянной основе не представляется ему возможным. "Я не знаю, как можно добиться постоянного прекращения огня, если ХАМАС заявляло до и после 7 октября, что оно намерено уничтожить Израиль. Они хотят постоянной войны. Я не представляю, как можно добиться постоянного прекращения огня с такой позицией", - сказал он.

8 декабря США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится призыв к установлению перемирия в зоне палестино-израильского конфликта. За проект проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Великобритания воздержалась от голосования. Соавторами документа выступили 97 членов ООН. Это уже вторая резолюция с начала обострения конфликта, которая была заблокирована США.