СМИ: помощник Байдена по нацбезопасности посетит Израиль на этой неделе

Газета Times of Israel передает, что основной темой визита Джейка Салливана станет увеличение объемов гуманитарной помощи в сектор Газа, которые сократились после прекращения перемирия между Израилем и движением ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели. Об этом со ссылкой на источники в правительствах двух стран сообщила газета Times of Israel.

Как заявил американский собеседник издания, основной темой его визита станет увеличение объемов гуманитарной помощи в сектор Газа, которые сократились после прекращения перемирия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Другим вопросом, который затронет Салливан в ходе визита, станут опасения США по поводу роста числа жертв среди мирных жителей Газы.

Источник газеты в израильском правительстве подтвердил информацию о визите и указал, что поездки высокопоставленных представителей американской администрации в Израиль будут проходить в среднем раз в неделю, так как ситуация в регионе является одним из приоритетов внешней политики Вашингтона.

На прошлой неделе советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон и его заместитель Илон Голденберг нанесли визиты в Израиль и на Западный берег реки Иордан. В Рамалле Гордон провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.