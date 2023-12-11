МИД Катара считает, что внешнее вмешательство в конфликт в Газе только обострит его

В ведомстве отметили, что "региональные или международные силы должны не обострять ситуацию и не усиливать напряженность, а способствовать деэскалации"

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Катара призвали внешние силы не обострять ситуацию в секторе Газа, чтобы не осложнять посреднические усилия Дохи и решение конфликта в целом. Об этом сообщил государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи.

"Это очень важно, мы очень четко дали этот сигнал: любая сила, которая будет обострять ситуацию там, еще больше усложнит посредническую роль и решение этого вопроса", - заявил он, выступая на Дохийском форуме. "И под этим я имею в виду, что другие региональные или международные силы должны не обострять ситуацию и не усиливать напряженность, а способствовать деэскалации", - добавил аль-Хулайфи.

По словам госминистра, с самого начала эскалации конфликта в секторе Газа в МИД эмирата была создана специальная рабочая группа по ситуации в анклаве. "Одна из главных задач этой группы - убедиться, что мы работаем с международным сообществом для того, чтобы этот конфликт не вышел за свои границы", - продолжил аль-Хулайфи. Доха, отметил он, поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Вашингтоном и Тегераном.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение палестинских детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.