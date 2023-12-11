Израиль подтвердил открытие КПП на границе с сектором Газа

Речь идет о контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Израиль откроет КПП "Керем-Шалом", расположенный на границе с сектором Газа, чтобы увеличить количество поступающей в анклав помощи. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Мы расширили возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в сектор Газа. "Керем-Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое", - говорится в заявлении ведомства.

КОГАТ также призвало ООН действовать более оперативно в отношении гуманитарной помощи, поступающей на территорию анклава через КПП "Рафах" из Египта.