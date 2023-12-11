Лидер Нигера обвинил Францию в поддержке терроризма в стране

В свете борьбы с терроризмом и восстановления экономики Абдурахман Тчиани возложил надежду на "новых партнеров", которые "понимают ситуацию" в стране

НАЙРОБИ, 11 декабря. /ТАСС/. Глава переходного периода Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию в поддержке террористических группировок, орудующих в стране, и заявил о формировании новых партнерств в области безопасности.

"Нельзя бороться с пожаром при помощи бензина <…> Пожар терроризма получает бензин благодаря помощи, которую оказывает Франция", - заявил Абдурахман Тчиани в интервью государственному телевидению ORTN. В свете борьбы с терроризмом и восстановления экономики глава военных мятежников Нигера возложил надежду на "новых партнеров", которые "понимают ситуацию" в стране.

Возглавивший госпереворот 30 июля Тчиани связал решение отложить запуск национального диалога о переходном периоде, который изначально был запланирован на сентябрь, с "враждебным" присутствием около двух тысяч французских военных в стране. После вывода большей части контингента, по словам Тчиани, в Нигере осталось не более сотни французских военнослужащих. Новые даты национального диалога будут объявлены в скором времени, добавил лидер. Тчиани также подчеркнул, что "требование политических уступок при помощи экономических санкций является терроризмом" и обвинил Экономическое сообщество стран Западной Африки и других международных игроков в бедственном положении жителей западноафриканской страны, которое сложилось в результате эмбарго на ввоз продуктов питания и медикаментов.