МИД Франции призвал не допустить регионального конфликта после атак БПЛА в Красном море

Страна требует от хуситов прекратить создавать угрозу свободе передвижения и судоходства, заявили во внешнеполитическом ведомстве республики

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Франция осуждает последние нападения на суда в Красном море и призывает йеменских хуситов и все заинтересованные стороны не допустить регионального конфликта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

"Мы осуждаем любые посягательства на свободу судоходства, как мы это сделали после захвата коммерческого судна Galaxy Leader 19 ноября. Мы вновь призываем хуситов немедленно прекратить нападения на гражданских лиц и прекратить создавать угрозу свободе передвижения и судоходства. Мы внимательно следим за развитием событий в Красном море и в районе Баб-эль-Мандебского пролива и призываем все стороны избегать любого регионального конфликта", - заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Данный комментарий был опубликован в контексте произошедшего инцидента с участием многоцелевого фрегата Languedoc ВМС Франции, который 9 декабря сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся над Красным морем со стороны Йемена. Утверждается, что перехват был осуществлен "в рамках оборонительных действий". Хотя в МИД и заявили, что это произошло "на фоне участившихся нападений и актов пиратства в Красном море со стороны йеменских хуситов", согласно коммюнике, "никто пока не взял на себя ответственность за это нападение".