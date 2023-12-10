Французский корабль сбил два йеменских дрона над Красным морем

Оба БПЛА были перехвачены примерно в 110 км от берегов Йемена, сообщил Главный штаб Вооруженных сил Франции

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Французский фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся над Красным морем со стороны Йемена. Об этом сообщил Главный штаб Вооруженных сил Франции.

"9 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена", - говорится в сообщении.

Один БПЛА был сбит около 21:30 субботы по парижскому времени (23:30 мск), второй - около 23:30 (01:30 мск воскресенья). Оба беспилотника были перехвачены примерно в 110 км от берегов Йемена.