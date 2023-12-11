На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены прозвучали в Штуле, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали на севере Израиля рядом с ливанской границей. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в Штуле на севере Израиля", - говорится в сообщении. Населенный пункт Штула расположен у самой границы с Ливаном.

До этого армия сообщала о воздушной тревоге в северных районах страны около 08:00 мск. Кроме того, в течение дня военные неоднократно сообщали о сиренах в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа. В середине дня тревога объявлялась в центральной части Израиля, включая Тель-Авив.